O jogo entre Sol de América e 12 de Octubre, do campeonato paraguaio, ficou marcado por uma expulsão devido a comportamento inapropriado.

Aos 68 minutos, o argentino Matías Pardo disputava um lance com Mateo Gamarra, que se colocou de costas para proteger a bola. Sem outra forma de se colocar em vantagem, Matías Pardo utilizou um recurso inusitado, tocando as partes íntimas do adversário para o perturbar.

O lance foi analisado pelo VAR, que expulsou o jogador. Veja as imagens no vídeo abaixo: