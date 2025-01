Fábio Coentrão ameaçou esta quinta-feira os jornalistas que se deslocaram às Caxinas para fazer reportagem sobre a notícia de que tinha mais de uma tonelada de marisco em viveiro ilegal.

O antigo jogadores mostrou-se particularme exaltado com os repórteres de imagem, que estavam a filmar o armazém onde Fábio Coentrão tem o tal viveiro ilegal.

«Tu não viste as notícias? Sabes o que estás a fazer? Não faças o mesmo erro do Jornal de Notícias», atirou o antigo jogador.

«Não filmes a minha casa», disse várias vezes, ameaçando partir o material dos jornalistas.

Fábio Coentrão, recorde-se, foi apanhado pelas autoridades com mais de uma tonelada de marisco num viveiro ilegal, numa operação já confirmada pela ASAE, que levou ao encerramento de três armazéns: para além do espaço do antigo jogador, foram também encerrados armazéns em Guimarães e Fafe.