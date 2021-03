Os islandeses estão habituados a conviver com os vulcões, sabendo que, a qualquer momento, pode haver uma erupção, mesmo que o vulcão esteja adormecido há mais de seis mil anos, como é o caso do Fagradalsfjall.

O vulcão situado na península de Reiquejavique entrou em erupção na semana passada e assim que a situação ficou mais «controlada» começou a atrair muitos curiosos.

Os islandeses acorreram ao local para fotografar, filmar, apreciar o espetáculo dos lençóis de lava quente… e até jogar uma partidinha de volei.

O vídeo foi publicado pela jogadora profissional de volei Thelma Gretarsdottir no Instagram. Na legenda, ela explicou que estava um dia frio, com temperaturas de -12 graus.

Nada melhor do que jogar ao lado de um vulcão para aquecer, não é? Veja as imagens no vídeo associado.