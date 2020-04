Em outubro de 2005, o Benfica foi ao Dragão vencer o FC Porto, colocando um ponto final numa longa série sem ganhar ao rival na condição de visitante.

Os dois golos dos encarnados foram apontados por Nuno Gomes e o jogo ficou também marcado pela expulsão de Bruno Alves após uma entrada dura e uma cabeçada a Nuno Gomes.

Numa rubrica do FC Porto, o agora jogador do Parma recordou esse momento com algum humor à mistura. «Estávamos a perder por 2-0 em casa, mas como eu aprendi com o meu pai, posso perder no jogo, mas não posso perder na porrada. Então, na porrada eu não perdi», disse.

Após esse episódio, Bruno Alves não conseguiu fixar-se no onze dos dragões no resto da temporada. «Passei algum tempo de fora, mas o Adriaanse foi sempre muito honesto comigo e disse-me que se não tivesse sido expulso provavelmente iria continuar a jogar. Mas depois daquele momento também houve uma alteração do sistema tático, a equipa começou a ganhar e foi muito difícil voltar a jogar. Entendi a situação, aprendi com os erros e isso também fez de mim um jogador e uma pessoa mais forte para lidar com o futebol e com a vida», apontou.

Recorde o FC Porto-Benfica de 2005/06 e o lance entre Bruno Alves e Nuno Gomes: