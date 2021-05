Vários adeptos compararam, nas últimas horas, através das redes sociais, os festejos de Francisco Conceição no Moreirense-FC Porto com os de Pizzi no Benfica-FC Porto.

Os dois momentos aconteceram exatamente aos 92 minutos e 17 segundos, portanto já em tempo de compensação dos respetivos jogos, tendo o de Conceição, na 29.ª jornada da I Liga, em Moreira de Cónegos, sido recuperado em jeito de comparação depois do de Pizzi na quinta-feira, no clássico da ronda 31.

Isto acontece precisamente com a coincidência de ambos os lances terem resultado em golos anulados.

Em Moreira, o FC Porto viu o golo que daria a vitória por 2-1, aos 90+2’, da autoria de Toni Martínez, ser anulado pelo vídeo-árbitro por fora-de-jogo de dez centímetros.

Já no clássico, Pizzi viu o 2-1 a favor do Benfica ante os dragões ser invalidado devido a fora-de-jogo de 30 centímetros de Darwin, no início da jogada.