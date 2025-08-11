Diego Ribas, antigo jogador do FC Porto por duas temporadas entre 2004 e 2006, arranjou uma forma diferente de se manter em forma depois de «pendurar as botas» em 2022.

Agora com 40 anos, o antigo médio dos dragões que conta ainda com passagens por Santos, Werder Bremen, Juventus, Wolfsburg, Fenerbahçe e Flamengo, aventurou-se nas provas de Ironman, e terminou a vertente 70.3 do Rio de Janeiro, que corresponde a metade da distância da prova original, com o tempo de 4 horas e 47 minutos.

«Tenho um amigo, que faz Ironman full. Falava-me deste desafio, da estratégia que requer, dos treinos. Isso atraiu-me e, a partir dali, faltavam ainda nos últimos cinco anos de carreira, comecei a refletir sobre essa possibilidade de um dia também fazer essa prova. Eu acho que o desafio é colocar-se num lugar de aprendiz também, algo que eu gosto muito de envolver, técnicas de natação, estratégias tanto no ciclismo como na corrida. Toda esta questão faz com que fique ainda mais interessado e curioso para ter isto. E também provar a minha mentalidade de atleta», disse Diego em entrevista à Globo.

O Ironman 70.3 corresponde a 1,9 quilómetros de natação, 90 quilómetros de ciclismo e 21,1 quilómetros de corrida, valores que correspondem a metade de uma prova total do Ironman.

No FC Porto, Diego realizou 63 jogos nos quais faturou por sete ocasiões.