O argelino Brahimi mostrou esta sexta-feira que ainda preserva as qualidades que lhe pudemos observar na sua passagem pelo FC Porto. Com um centro de gravidade baixo, o jogador deixa jogadores pregados ao chão com relativa facilidade e neste jogo fez uso dessa habilidade.

O raid do antigo número oito dos dragões começou perto da linha do meio campo e, depois de deixar quatro jogadores para trás, terminou à entrada da área, zona onde deferiu um potente remate com o pé direito.

Um grande golo de Brahimi, que mostra que quem sabe nunca esquece, agora com a camisola do Al-Rayyan.