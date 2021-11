O que faz um grupo de seis colombianos a gritar «bibó Porto, c*****!» num set de filmagens de uma série para a Netflix?



Faz o que o ator Pêpê Rapazote lhe pede.



O momento hilariante foi filmado antes do AC Milan-FC Porto. Pêpê Rapazote é um apaixonado dragão e encontra-se em Bogotá a filmar a série «A Rainha do Sul», onde interpreta um galã que ajudará a protagonista principal a recuperar a filha perdida.



Na sua conta oficial numa rede social tem mostrado o ambiente que se vive nas filmagens. E, sempre que possível, lá aparece um colombiano com a camisola azul e branca. E quase sempre com o nome de Luis Díaz nas costas.