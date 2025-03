Após o Estoril-FC Porto, uma jovem adepta invadiu o relvado do Estádio António Coimbra da Mota para conseguir a camisola de jogo de Rodrigo Mora, figura da partida que terminou com a vitória dos dragões.

A jovem conseguiu mesmo ficar com a preciosa lembrança e ficou não só radiante como visivelmente emocionada, num choro de felicidade que arrancou um sorriso rasgado ao futebolista de 17 anos do FC Porto.

A seguir, saiu do relvado de volta para as bancadas gentilmente acompanhada com um assistente de recinto desportivo.

Veja o momento: