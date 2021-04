Toni Martínez levou um «calduço» de Uribe durante os festejos do golo do FC Porto contra ao Vitória de Guimarães, jogo que decorreu na última quinta-feira.



Enquanto os jogadores portistas se abraçavam, o colombiano deu uma palmada na cabeça d espanhol e este ficou a pensar que tinha sido Francisco Conceição a fazê-lo. Mais tarde, após rever as imagens, o avançado descobriu o autor.



«As câmaras não mentem, Uribe. Mais três. Vamos todos juntos», escreveu Toni Martínez na descrição do vídeo em que se vê o autor do «calduço».



Veja: