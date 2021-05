O Exército instaurou um processo para investigar a banda militar que tocou uma música do Sporting, dias depois de os leões se terem sagrado campeões nacionais.

Num vídeo que se tornou viral, a banda militar do curso de formação de praças do regimento de guarnição número 3 do Funchal foi gravada a tocar a música «Só eu sei porque não fico em casa», uma das mais conhecidas do universo leonino.

Segundo a TVI, o exército afirmou que o momento deu-se num intervalo, mas certo é que o episódio já está a ser investigado.