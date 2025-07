Era o segredo mais bem guardado do Feyenoord. Gonçalo Borges foi apresentado este domingo na «banheira de Roterdão». Os milhares de adeptos presentes no estádio esperavam o anúncio de Steijn, Valente e Diarra mas não sabiam que o extremo ex-FC Porto também ia aparecer... no helicóptero.

Inserido no «Feyenoord Festival», é já tradição a presença do veículo aéreo personalizado do clube para a apresentação dos reforços. O estádio esperou em silêncio pelo anúncio e logo depois saiu Gonçalo Borges do helicóptero, sob o aplauso dos adeptos.

Veja aqui o momento da apresentação do novo camisola 11 do Feyenoord: