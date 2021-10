Jude Bellingham foi o responsável por mostrar aos colegas de equipa do Borussia Dortmund as suas notas no FIFA 22. A verdade é quase nenhum dos jogadores gostou da note atribuída, sobretudo Erling Haaland.



O norueguês, que não é grande fã do videojogo, nem estava insatisfeito com a sua classificação. No entanto, o prodígio do Dortmund mudou de discurso quando percebeu que Mbappé e Lewandowski eram melhores.



«Sem comentários», disparou.



Haaland seguiu para o interior das instalações do clube alemão e não fosse Bellingham a lembrá-lo, tinha-se esquecido de levar o jogo de oferta.



Veja a partir dos 4,20m: