O estádio Artemio Franchi, casa da Fiorentina, não resistiu à tempestade que atingiu a cidade italiana de Florença nos últimos dias.

Um vídeo partilhado nas redes sociais mostra o rasto deixado pelas chuvas nas instalações do clube italiano, que ficaram completamente inundadas.

Apesar da emergência vivida na cidade, o município baixou o alerta de vermelho para laranja, mantendo-se o jogo entre a Fiorentina e a Juventus, previsto para este domingo, às 17h.

«O nível do rio Arno continua a baixar e começa o regresso da cidade à normalidade. As atividades culturais e desportivas serão retomadas e as escolas e as atividades educativas reabrirão na segunda-feira, 17 de março», publicou o município em nota no site oficial.