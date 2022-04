O polaco Pawel Sicinski detém, oficialmente desde esta sexta-feira, o novo recorde do Guinness para o maior jogo na história do Football Manager. E não é engano: 416 anos e 134 dias, marca validada pelo Guinness World Records nas últimas horas.

«Pawel jogou no Football Manager 2018 e orientou equipas desde o dia 4 de janeiro de 2018 até ao dia 18 de maio de 2434 e só tirou 260 dias de férias!», refere o Guinness, em nota oficial.

Em resposta à publicação oficial, Pawel mostrou algumas estatísticas do longo «save» no jogo. Entre outros números, foram 31 clubes orientados, 49 seleções, 19.134 jogos disputados, 14.002 ganhos, 2.915 perdidos, além de 2.217 empates.

O recorde do Guinness para maior «save» no Football Manager pertencia, até à data, ao alemão Sepp Hedel, desde 2019, com 333 temporadas.

New record: Longest single game of @FootballManager - 416 years and 134 days.

Pawel played on Football Manager 2018 and managed teams from the 4th January 2018 up until the 18th May 2434 and only took 260 days off! 𝘱𝘳𝘢𝘪𝘴𝘦 🙌 — Guinness World Records (@GWR) April 22, 2022

This is my official screenshot from Football Manager 2018 where I played 416 seasons.#footballmanager ♥ pic.twitter.com/OHJUrVl9Yx — Paweł Siciński - Paul Masterclass Football 🇵🇱 (@coachfootball88) April 22, 2022

A marca anterior, de Sepp Hedel: