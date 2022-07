Os responsáveis pelo grafismo da realização do Grande Prémio da Áustria em Fórmula 1 protagonizaram neste domingo um momento embaraçoso durante a cerimónia de consagração.

É que não só não acertaram na ordem certa dos lugares do pódio, como falharam os nomes de dois dos três pilotos e trocaram as equipas que representam.

Sergio Pérez (1.º), Carlos Sainz (2.º) e Max Verstappen (3.º) foi a classificação erradamente atribuída e que podia perfeitamente ser a do último Grande Prémio do Mónaco, em maio. Acontece que os dois primeiros nem sequer terminaram a corrida.

No grafismo apenas estava correta a ordem das equipas: Ferrari em primeiro, Red Bull em segundo e Mercedes em terceiro. Uma informação que esteve no ar durante não mais do que 5 segundos, mas que foi notada pelos fãs e, claro, por quem está muito por dentro do assunto, como é o caso de Pedro Nascimento, narrador da Sport TV que reagiu no Twitter a um erro ao qual a televisão a que pertence é alheia apesar de ser a detentora dos direitos de transmissão em Portugal.

Se ainda não sabe a classificação do Grande Prémio da Áustria, aqui vai o pódio certinho: Charles Leclerc (Ferrari) em primeiro, Max Verstappen (Red Bull) em segundo) e Lewis Hamilton (Mercedes) em terceiro.