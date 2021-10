Daniel Ricciardo e Lando Norris conseguiram surpreender o mundo da Fórmula 1 quando a 12 de setembro conseguiram o primeiro e segundo lugares, respetivamente, no Grande Prémio de Itália.

O feito que a McLaren não conseguia há mais de uma década foi agora imortalizado pelo CEO da escuderia. Zak Brown mostrou agora a foto da tatuagem que fez no braço com o traçado do circuito italiano e a data 9/12/2021.

«Monza não será esquecido tão cedo», legendou o responsável pela McLaren numa foto que partilhou no seu Twitter oficial.

Not that Monza was going to be forgotten in a hurry… 🇮🇹🏆 #McLaren #F1 pic.twitter.com/wNgeNs4ecx