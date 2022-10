Max Verstappen ficou furioso com a Red Bull quando a equipa lhe pediu já no último setor do traçado de Singapura para abortar a última tentativa na sessão de qualificação.

O piloto neerlandês estava a caminho de pulverizar o tempo de Charles Leclerc (que vai sair da pole) quando a equipa ordenou que se dirigisse imediatamente para as boxes.

Através da comunicação rádio, Verstappen, que não entendeu o motivo da decisão aparentemente bizarra, deitou para fora tudo o que lhe ia na alma, protagonizando um momento confrangedor para a Red Bull.

Segundo a Sky Sports, Max teve de abortar a tentativa para evitar regressar às boxes (uma volta depois) com níveis de combustível no tanque abaixo no limite regulamentar. Caso isso sucedesse, seria penalizado, perdendo todos os tempos obtidos na Q3, Q2 e Q1.

Refira-se que pouco antes Charles Leclerc também não completou a derradeira tentativa, mas acabou por não comprometer a pole.

Max Verstappen vai partir do oitavo posto no Grande Prémio de Singapura.