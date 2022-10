No próximo fim-de-semana realiza-se o Grande Prémio do Japão de Fórmula 1, com o piloto Yuki Tsunoda a «correr em casa».

Questionado sobre o que visitar no seu país, o piloto da Alpha Tauri deu uma resposta inesperada.

«Em primeiro lugar devem visitar as casas de banho do aeroporto. Serão as casas de banho mais limpas que irão ver. Uma casa de banho quentinha, é isso que se tem como boas-vindas», afirmou o nipónico de 22 anos, que depois recomendou a visita a alguns restaurantes.

O Grande Prémio do Japão de Fórmula 1 decorre este domingo, no Circuito de Suzuka, com o atual campeão mundial, Max Verstappen, ter a possibilidade de revalidar já o título mundial com apenas quatro corridas por disputar.

Veja o vídeo do momento: