Lewis Hamilton é heptacampeão do mundo de Fórmula 1, mas também é humano e erra como todos os outros.

Ora, na segunda sessão de treinos livres do Grande Prémio da Rússia, na sexta-feira, foi um mecânico da Mercedes a pagar caro pelo erro do britânico.

Hamilton recolheu às boxes, mas falhou a travagem e acabou por atingir o membro da equipa, que foi catapultado para o chão – sem lesões graves, no entanto.

Ora, no momento em que isso acontece, Hamilton pede desculpa pela situação e justifica-se com o «botão mágico», um botão que existe no monolugar da Mercedes para ajudar no aquecimento dos travões.

Ora veja: