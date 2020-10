A equipa da Renault está a caminho do Algarve para o Grande Prémio de Portugal, a 12.ª prova do Mundial de Fórmula 1, e testou desde já os conhecimentos dos pilotos Daniel Ricciardo e Esteban Ocon sobre o país. O resultado foi um pouco limitado, andou à volta de Cristiano Ronaldo e pouco mais, mas o piloto australiano acabou por surpreender na etapa final do quiz.

Os dois pilotos até começaram bem, ao apontarem duas cidades portuguesas, com o piloto australiano a dizer desde logo «Lisboa» e o francês a apontar para o «Estoril».

Depois foi um desastre completo, mas com o australiano com melhor nota do que o francês, mesmo no futebol. Ricciardi lembrou-se de «Cristiano», mas Ocon teve mais dúvidas. «O Kaká é brasileiro?», perguntou. Quanto ao capitão da seleção, apontaram os dois para…Luís Figo.

Quanto à culinária, Ricciardi voltou a estar melhor que o colega de equipa ao apontar para «peixe», enquanto o francês cheirou-lhe mais a «churrasco». Nota zero no campo da música, com o australiano a disparar de pronto «Iglésias» e o francês a arriscar no brasileiro «Gustavo Lima».

Quanto à língua, Ocon disse desde logo «bom dia», enquanto Ricciardi surpreendeu com um...«obrigado gatinha».

De resto, sabem muito pouco sobre Portugal, um país quente, mas à beira de um Oceano Atlântico gelado e «com ondas gigantes».

Ora veja: