O Fortaleza anunciou a contratação de Luiz Henrique ao Flamengo de forma original.



O clube brasileiro recorreu às jóias do Brasil, um serviço de televendas. Logo depois de anunciar uma «esmeralda raríssima», o Tricolor de Aço decide apresentar «uma jóia ainda mais preciosa»: o médio de 20 anos.



Luiz Henrique, que estava no Flamengo desde 2017, assinou até 2021 pelo Fortaleza.



Impossível não esboçar um sorriso depois do vídeo. Veja: