Adil Rami decidiu entregar uma prenda especial a cada um dos jogadores da seleção de França que vão participar no Euro 2020. O defesa do Boavista presenteou cada um dos compatriotas com um extintor personalizado.



«Vão recebê-lo nos próximos dias. As pessoas vão rir-se, mas vai ser especial. Ofereci-lhes 26 pequenos extintores personalizados, um para cada um. Queria mesmo dar-lhes esta prenda», revelou, aos microfones da RMC.



A explicação para esta prenda invulgar remonta a um episódio ocorrido na Rússia durante o Mundial de 2018. Durante as celebrações do triunfo frente à Argentina, dos oitavos de final, Rami trancou-se a jogar Fortnite quando os seus colegas tentaram invadir o seu quarto. Para os impedir, o internacional gaulês usou um extintor.



«Abri a porta e o Mendy bloqueou-a com o pé enquanto chamava os restantes jogadores. Saí a correr, fui direito ao extintor e armei-me em 'caça fantasmas'. De repente, havia fumo branco por tudo lado e fiquei com medo. Comecei a perceber a gravidade da parvoíce que tinha feito e pensei que ia ser afastado do Mundial», contou há uns anos à TF1.