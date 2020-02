É verdade que estamos apenas em fevereiro, mas esta é provavelmente a história mais insólita que vai ler este ano, no que diz respeito ao futebol.

Um futebolista dos amadores do AS Soetrich foi suspenso por cinco anos, depois de ter sido provado que mordeu o pénis de um adversário, jogador do AS Terville.

Isso mesmo. Não há qualquer engano.

Tudo aconteceu em novembro, quando, após o final do jogo, alguns jogadores se envolveram em confrontos. Segundo é relatado na imprensa francesa, tudo aconteceu já na zona dos balneários e a vítima até estaria a tentar acalmar os ânimos.

No meio da confusão, o jogador que foi agora suspenso mordeu o pénis do adversário, que teve de ser transportado para o hospital, onde foi suturado com 12 pontos.

Independentemente disso, o homem que foi vítima do ataque acabou também por ser suspenso até junho deste ano.