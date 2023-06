14 anos depois, o Le Havre está de regresso à primeira divisão do futebol francês, mas a noite foi tudo menos... tranquila.

A 30 segundos do fim, a equipa da Normândia vencia o Dijon por 1-0 e já estava tudo preparado para festejar a subida. Só que os adeptos precipitaram-se e invadiram o relvado ainda antes do apito final.

Gerou-se o caos: o treinador, Luka Elsner, não gostou e, visivelmente irritado, pediu aos adeptos que regressassem às bancadas. O mesmo fez o capitão, Victor Lekhal, através do sistema sonoro do estádio.

A equipa do Le Havre voltou ao relvado para concluir o jogo, mas os jogadores do Dijon, que conta com Xande Silva no plantel e que com este resultado viu consumada a descida de divisão, permaneceram no balneário. Ainda assim, o árbitro reatou a partida para dar o apito final cinco segundos depois.

Escusado será dizer que os adeptos voltaram a invadir o relvado, mas desta vez no tempo certo.