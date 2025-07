Será certamente uma camisola de colecionador para os mais ávidos fãs da série de anime «Oliver e Benji».

O Valenciennes, clube que milita na National (terceiro escalão do futebol francês), apresentou esta quarta-feira a sua nova camisola alternativa para 2025/26… e é uma viagem direta ao universo do desenho animado.

A camisola dos jogadores de campo, branca com riscas vermelhas, replica o modelo usado por Oliver Atom, protagonista da série, mas o detalhe que mais chamou a atenção foi mesmo a camisola do guarda-redes: laranja, com gola branca, quase uma cópia fiel da que Benji Price usava na Newteam, equipa da escola japonesa que representavam.

A única diferença está no emblema, onde o tradicional «N» foi substituído por um «V», de Valenciennes.

O clube partilhou o lançamento através de um vídeo animado e a escolha não foi por acaso: em 2025 celebra-se o 25.º aniversário do início da produção do Toyota Yaris na fábrica de Onnaing, junto da cidade do clube gaulês.

A marca japonesa é o patrocinador principal do clube e esta iniciativa pretende também homenagear essa ligação.

Veja aqui o vídeo de apresentação do equipamento alternativo do Valenciennes: