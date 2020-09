O encontro já caminhava para o fim e o Brest vencia pela margem mínima no terreno do Dijon quando Irvin Cardona apontou aquele que, seguramente, será um dos golos do ano.

O avançado francês recebeu um cruzamento da esquerda de Romain Perraud e, sem deixar a bola cair, aplicou um remate acrobático indefensável. Um golo a fazer lembrar Zlatan Ibrahimovic e Oliver Tsubasa, e que fixou o resultado final em 0-2, em jogo a contar para a terceira jornada da Ligue 1.

Com passagem pela formação do Mónaco, o avançado de 23 anos foi cedido ao Cercle Brugge por duas temporadas, antes de se transferir para o Brest na última época. Em 23 jogos, anotou sete golos.