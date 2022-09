O futebol ainda tem espaço para histórias de amor.

Ainda existem ligações mais fortes do que um contrato a ligar jogadores e clubes.

E parece ser esse o caso de Andy Derlot e o Ajaccio.

Mesmo que o avançado argelino vista neste momento a camisola do Nice.

Mesmo que tenha deixado o Ajaccio há quase 10 anos.

Ora, serve esta longa introdução para falar do regresso de Andy Delort à «casa» onde chegou aos 16 anos para ali acabar a formação e iniciar o percurso sénior.

Como o destino tem destas coisas, neste regresso a Ajaccio, Delort marcou o golo da vitória do Nice sobre o seu clube do coração.

E não foi um simples golo. Foi um golaço! Provavelmente, o melhor golo que o internacional argelino marcou na carreira, num vistoso pontapé de bicicleta.

O que fez Delort ao ver que a bola tinha entrado? Levantou os braços a pedir desculpa aos adeptos que o viram crescer como jogador.

Marcou um dos golos da sua vida e a única coisa que lhe ocorreu fazer foi pedir desculpa. Com ar pesaroso.

A reação das bancadas também não foi normal. Os assobios que se ouviam deram rapidamente lugar ao silêncio.

Silêncio, num estádio de futebol, após um golaço de bicicleta. Sim aconteceu.

Mas depois do jogo, aconteceu algo que nos leva à essência do que é o futebol.

Andu Delort, o «traidor» que marcara o golo da derrota do Ajaccio acabou… a beber cerveja com os adeptos do seu clube do coração.

Amigos como dantes, não é verdade?