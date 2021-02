Às vezes, as apostas têm mau resultado. Que o diga Fred, internacional brasileiro, jogador do Fluminense, que teve de ir para um semáforo fazer malabarismos e pedir moedas após ter perdido um torneio caseiro de videojogos.

Nem a chuva que caía em Ipanema, zona Sul do Rio de Janeiro, impediu os amigos de lhe cobrarem o pagamento devido. O companheiro de equipa Yago partilhou as imagens nas redes sociais.

Fred foi então para os semáforos com um sinal a dizer: «Sou pato no FIFA, me ajude com um real». Apesar da máscara, foi reconhecido por um dos condutores.

Veja as imagens no vídeo associado.