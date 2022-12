Jeremiah Johnson acaba de ser eleito como melhor jogador de futebol americano sub-12, depois de ter sido campeão ao serviço do Dallas Dragons Elite Academy, mas, mais do que as suas eventuais qualidades, é a idade do jovem jogador que está a dar que falar nas redes sociais.

A jovem promessa destaca-se pela sua imagem em que, apesar de contar apenas doze anos, conta com um vistoso bigode e várias tatuagens num antebraço, pormenores que levam muitos cibernautas a desconfiar da verdadeira idade de Jeremiah, entre os quais, os pais de outros jogadores da mesma idade.

«Se este menino tem realmente doze anos, o meu filho não joga futebol americano, estes miúdos são feitos de forma diferente», escreveu Ty Hill, estrela dos Miami Dolphins, nas redes sociais.