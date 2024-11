O FC Porto alcançou uma goleada histórica frente ao GDR Soalhães: 28-0 (!).



Sim, não há engano. A equipa portista, que compete na terceira divisão do futebol feminino, chegou ao intervalo com uma vantagem de 13 golos. Na segunda parte, o FC Porto marcou mais 15 e fechou as contas do jogo em 28-0.

Adriana Semedo foi o principal destaque do encontro ao anotar seis dos 28 golos.

O FC Porto continua assim invencível na terceira divisão, com um total de 66 golos marcados e apenas três sofridos. Ocupa a liderança do grupo E, só com vitórias e um total de 15 pontos.