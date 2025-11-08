Incrivel
Futebol feminino: FC Porto perde pela primeira vez para o campeonato
Derrota com o Gil Vicente por 1-0 fecha ciclo de 30 jogos consecutivos a vencer entre III e II Divisão
30 jogos e 234 golos marcados depois, a equipa feminina do FC Porto perdeu um jogo para o campeonato.
As autoras do feito foram da equipa do Gil Vicente que venceram, este sábado, por 1-0, numa partida a contar para a quinta jornada da II Divisão.
Mesmo com a derrota, as azuis e brancas lideram a fase norte da II Divisão com 12 pontos, mais um que os galos que seguem na segunda posição.
