30 jogos e 234 golos marcados depois, a equipa feminina do FC Porto perdeu um jogo para o campeonato.

As autoras do feito foram da equipa do Gil Vicente que venceram, este sábado, por 1-0, numa partida a contar para a quinta jornada da II Divisão.

Mesmo com a derrota, as azuis e brancas lideram a fase norte da II Divisão com 12 pontos, mais um que os galos que seguem na segunda posição.

