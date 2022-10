O Benfica-Lank Vilaverdense, da 3.ª jornada do campeonato de futebol feminino, começou com mais de 20 minutos de atraso devido a dúvidas relativamente à dimensão das balizas do Estádio José Martins Vieira (Cova da Piedade), casa emprestada da equipa encarnada.

Quando o apito inicial estava prestes a ser dado, a árbitra dirigiu-se à zona dos bancos e depois o delegado do jogo e outros elementos ligados à organização foram medir as balizas. Começaram pela situada a sul e depois dirigiram-se para do lado oposto.

Nesta última, a dada altura é possível ver a guarda-redes do Lank Vilaverdense, sorridente, com os braços no ar e as mãos não muito longe da barra.

O Benfica venceu o Lank Vilaverdense por 2-0, com golos de Valéria (7m) e Kika Nazareth, ao minuto 83.

Confira toda a situação na transmissão do Canal 11 no Youtube.