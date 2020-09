O jogo-treino da seleção feminina do Brasil frente à Suécia decorria com tranquilidade esta segunda-feira, até que uma arara apareceu e roubou as atenções.

A ave é presença habitual na Granja Comary, em Teresópolis, onde as seleções brasileiras treinam. Normalmente, fica só a observar, mas desta vez aproveitou para interagir com as jogadoras.

Pelé, como é chamada pelos funcionários do centro de treinos, pousou na cabeça da defesa Bruna Benites, para admiração das treinadoras suecas, certamente não habituadas a ver a estes animais selvagens, segundo o site da CBF.

Entretanto, a jogadora brasileira aproveitou o momento para lembrar os incêndios que têm devastado o Pantanal e tirado a vida a muitos animais.