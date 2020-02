Aconteceu na Argentina, na partida entre o UAI Urquiza e o Racing, da 12.ª jornada do campeonato feminino de futebol: a árbitra do jogo, Roberta Echeverría, expulsou um adepto por causa de insultos.

Segundo a imprensa local, um homem estava a insultar desde o início do jogo a juíza que apitava o encontro, além das jogadoras.

Ora, cinco minutos depois do início do segundo tempo, Roberta fartou-se dos insultos que vinham da bancada e ordenou à polícia que expulsasse do estádio o responsável por isso.