A equipa de futebol feminino do Barcelona goleou a do Athletic Bilbao por 8-0. No entanto, a maior humilhação não foi o resultado, mas sim o momento genial de Jenni Hermoso.



O momento aconteceu no início da segunda parte com a jogadora espanhola a fazer túneis consecutivos de forma a fugir à pressão contrária. De resto, o último túnel é simplesmente delicioso.



Veja: