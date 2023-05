O Ovarense-União de Lamas, jogo da fase de apuramento do campeão da distrital de Aveiro, foi suspenso neste domingo na reta final da primeira parte devido a uma agressão de um adepto ao guarda-redes da equipa visitante.

Depois de ter sido atingido por um balde arremessado da bancada, Nuno Dias foi pontapeado por um adepto, que acabou detido pela Polícia de Segurança Pública.

Em comunicado, a AD Ovarense repudiou a agressão do adepto e dá a sua versão dos acontecimentos. Alega que o guarda-redes da equipa visitante, que foi transportado para uma unidade hospitalar para observação, levantou-se «prontamente» após o sucedido, mas foi instruído por responsáveis do União de Lamas para que voltasse a deitar-se enquanto se aguardava pela chegada do INEM.

Lembrando que estava em vantagem por 1-0, a Ovarense refere que a equipa de arbitragem recebeu da polícia a confirmação de que estavam reunidas as condições para que o jogo fosse reatado e aponta o dedo à equipa visitante de ter recusado voltar ao jogo. «Em momento algum foi dito pelo responsável pela equipa de arbitragem que não tinha condições para retomar o jogo», lê-se ainda.

A Ovarense levanta ainda dúvidas sobre a lesão do guarda-redes Nuno Dias - usa a palavra hilariante - dizendo aguardar pelo relatório médico que ateste a mesma e acusa os responsáveis do União de Lamas de terem tentado tirar proveito de uma situação «acéfala para conseguirem fora do recinto de jogo o que não estavam a conseguir dentro das quatro linhas».

«Temos de começar a perceber que isto é futebol. O ambiente que se vive aqui no Marques da Silva (estádio da Ovarense) é espectacular, tem muita gente e os adeptos apoiam muito a Ovarense, mas não podemos exceder os limites e já se tinham excedido duas ou três vezes antes. São casos esporádicos e os adeptos não se reveem nesta atitudes, mas não temos de ser obrigados a alterar a nossa estratégia por causa de um adepto que entra dentro de campo e agride o meu guarda-redes», afirmou após o jogo Fábio Pais, treinador do União de Lamas.