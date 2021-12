A preparação da Supertaça de futsal entre Sporting e Benfica ficou marcada por um erro embaraçoso da organização.

Erro esse que foi captado pela realização do Canal 11, que transmitiu a partida entre os rivais lisboetas. Pelas 16h34, sensivelmente duas horas e meia antes do apito inicial em Gondomar, foi mostrado um plano com quatro bandeiras: da Federação Portuguesa de Futebol, de Portugal, do Sporting e... do Angrense.

O símbolo do Angrense, delegação número 3 do Benfica, é em tudo semelhante ao do clube lisboeta, mas as iniciais ao centro comprovam o erro na escolha da bandeira: S (Sport) C (Clube) A (Angrense).

Acontece aos melhores.