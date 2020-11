Não deve ser a primeira vez que acontece, mas não deixa de ser insólito. Durante uma entrevista à Liga Amadora TV, o filho do jogador do Sporting Cardinal foi confundido com o filho de Victor Hugo Cardinali, dono de um dos maiores circos do país.



Rapidamente Tiago Cardinal corrigiu o jornalista e esclareceu o mal-entendido. De resto, tudo aconteceu após o duelo entre o ARC Moinhos e o Boavista B, equipa onde joga o filho do internacional português.



O encontro jogou-se em Paços de Ferreira, um dos concelhos mais afetados pela pandemia de Covid-19. Por isso, tanto o treinador dos axadrezados como o próprio jogador admitiram ter tido algum receio.



«Sim, tive algum receio de vir a Paços de Ferreira como é óbvio. Quem não tem medo quando te dizem que vais para o centro do furação? Não sei se é verdade ou não, mas tenho de acreditar no que ouço», disse o técnico.



Veja o momento insólito no vídeo associado ao artigo, cedido pela Liga Amadora TV.