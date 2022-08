Gabi Milito, ex-jogador e atual treinador do Argentinos Juniors, decidiu inovar na reta final do duelo com o Unión de Santa Fé, para o campeonato da Argentina. Já na reta final da partida, com uma diferença mínima no marcador para a equipa da casa, o técnico cansou-se de ouvir os protestos que vinham da bancada e decidiu tomar uma atitude.

O antigo defesa-central virou-se para o adepto que pedia de forma insistente uma substituição e desafiou-o. Primeiro, perguntou se era para colocar dois ou apenas um jogador. Um? Ok. Mas quem? Quem, anda lá, quem? Um médio? Ok! Mas quem?»

Milito disse que sim senhor, que ia seguir o conselho, e o adepto ficou visivelmente orgulhoso. Ao minuto 83, com o Argentinos a vencer por 1-0 e o Unión a tentar responder, colocou em campo...dois avançados: Nicolás Reniero e Gastón Verón.

«Estamos em democracia, liberdade total. Ele reclamou comigo para meter um médio e eu perguntei-lhe quem. Assim, todos se sentem protagonistas, todos participam nesta construção de jogo. Ele não me deu um nome, só queria mesmo um médio», explicou o treinador, após o final do encontro.

Entraram dois avançados, não um médio, e o Argentinos Juniors marcou o 2-0 ao minuto 87. Será que o adepto ficou satisfeito?

«Pusemos o Nicolás Reniero no meio-campo...Se o adepto gostou? Não me insultou, portanto deve ter gostavo», finalizou Gabi Milito, entre gargalhadas na plateia.



VEJA O DIÁLOGO E AS EXPLICAÇÕES DO TREINADOR NO FINAL: