Chama-se Gabriel Henrique de Souza de Oliveira, mas no futebol é mais conhecido por Gabriel Tigrão. Joga no Brasil ao serviço do Botafogo e está a tornar-se viral no seu país e nas redes sociais pela forma como explicou a alcunha.

Autor de dois golos na vitória dos sub-20 do Botafogo ante o Aparecidense, por 3-0, na segunda-feira, para a Copinha, Tigrão explicou uma história grande… em poucos segundos.

«É um apelido que vem desde pequeno, é uma história grande», começou por contar, à SporTV.

Incitado a contá-la pelo repórter, Tigrão lá completou de forma, afinal, bastante sucinta.

«É que a minha avó, a cada vez que sonhava, eu dava tigre no jogo do bicho. Ela começou a chamar-me assim e ficou, eu adotei, gostei», rematou.

O jogo do bicho é um dos mais populares jogos de sorte e azar no Brasil, mas atualmente pode levar a contraordenações de acordo com a legislação penal brasileira. Contudo, nas últimas semanas, a Câmara dos Deputados viu aprovado um pedido de urgência para a tramitação do projeto de lei que legaliza, entre outros, o jogo do bicho no país. O assunto deve voltar à mesa de trabalhos em fevereiro.