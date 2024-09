Não correu bem o primeiro dérbi entre o Fenerbahçe e o Galatasaray para José Mourinho, já que o Fener perdeu no sábado de forma categórica em casa, por 3-1.

No final do jogo, não bastasse a derrota, o treinador português ainda foi provocado pelo rival, nas redes sociais.

Numa alusão à alcunha de «The Special One», atribuída a Mourinho em Inglaterra, o Gala publicou um livro fictício intitulado de… «The Crying One», ou seja, «O chorão».

«Ficará espantado com os jogos mentais que se podem fazer durante a leitura. É um mestre do choro. As psicoses do autor sobre as cartas fazem-nos rir e pensar. O autor reflete habilmente os privilégios que lhe são concedidos com o efeito de espelho. Mistura com sucesso a sua perceção da realidade com o seu mundo fantástico. O Chorão… terá uma perspetiva completamente diferente das linhas de campo. Até ao ponto de esquecer o futebol», lê-se, na descrição do livro.