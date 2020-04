Sergio Aguero defrontou James Rodríguez no torneio de FIFA, «Champlay», organizado por Paulo Dybala e pelo tenista Schwartzman para angariar fundos para combater a pandemia de Covid-19.



Durante a semana, o avançado do Manchester City partilhou vários vídeos nas redes sociais a jogar, porventura, já a pensar neste torneio. Porém, logo aos seis minutos, o argentino sofreu golo do internacional colombiano e não conteve a irritação: atirou o comando ao chão.



Aguero, refira-se, acabou por perder contra James Rodríguez e foi eliminado.