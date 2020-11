O insólito aconteceu na receção do Gana ao Sudão (vitória dos ganeses por 2-0), em jogo da terceira jornada do grupo C da qualificação para a Taça das Nações Africanas.

Nos instantes finais da primeira parte, os ânimos exaltaram-se junto ao banco da formação visitante, de tal forma que o treinador do Sudão caiu depois de ser empurrado… pelo fiscal de linha.

Só Hubert Velud saberá se o empurrão teve ou não intensidade suficiente para lhe provocar a queda, mas a verdade é que o momento já está a circular nas redes sociais.