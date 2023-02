Gary Neville esteve como comentador do jogo entre o Fulham e o Everton, na sexta-feira, e a presença do antigo jogador do Manchester United não passou despercebido junto dos adeptos dos Wolves.

Ao ponto de a dada altura, os fãs da equipa mais portuguesa da Premier League terem esquecido o jogo para se virarem para o local onde estava Neville para entoar… insultos.

«Gary Neville é um pun*****ro», cantaram, perante as gargalhadas do antigo internacional inglês que filmou a cena e acabou.

De resto, o momento terminou com os mesmos adeptos a aplaudirem Neville pelo fair-play demonstrado.