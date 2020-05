No último dia de «Como é que o bicho mexe», uma série de converas nas redes sociais, Bruno Nogueira contactou Ronaldo que participou na conversa, através da conta da companheira Georgina Rodríguez.



Com cerca de 160 mil pessoas a ver, o avançado da Juventus deu «uma moralzinha» ao humorista.



«Falei com o Paixão e ele disse para dar uma moralzinha ao Bruno. Era só para dar um abraço e desejar sucesso. Já deu a hora do Vitinho, tenho de ir para a cama que amanhã há treino», disse o internacional português.