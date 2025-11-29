Incrivel
Há 15 min
VÍDEO: Martín Fernandez vê o amarelo... por roubar a maca aos bombeiros
Aconteceu no Gil Vicente-Tondela deste sábado
Aconteceu no Gil Vicente-Tondela deste sábado
Será um dos momentos mais inacreditáveis do fim de semana. Com o Gil Vicente a perder em casa com o Tondela, por 1-0, e com um jogador do Tondela caído no relvado, os bombeiros entraram em campo, mas ficaram rapidamente sem a maca. Martín Fernandez estava claramente com pressa, por isso correu a tirar a maca das mãos dos soldados da paz, para correr com ela em direção ao jogador adversário.
Depois viu o amarelo... e ficou surpreendido.
Martín estava com pressa e facilitou o trabalho dos bombeiros ao levar a maca 👨🚒#sporttvportugal #LIGAnaSPORTTV #LigaPortugalBetclic #GilVicenteFC #CDTondela pic.twitter.com/QWBSEmYw44— sport tv (@sporttvportugal) November 29, 2025
Continuar a ler
TAGS: Incrivel Gil Vicente Tondela Liga Video
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS