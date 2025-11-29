Será um dos momentos mais inacreditáveis do fim de semana. Com o Gil Vicente a perder em casa com o Tondela, por 1-0, e com um jogador do Tondela caído no relvado, os bombeiros entraram em campo, mas ficaram rapidamente sem a maca. Martín Fernandez estava claramente com pressa, por isso correu a tirar a maca das mãos dos soldados da paz, para correr com ela em direção ao jogador adversário.

Depois viu o amarelo... e ficou surpreendido.