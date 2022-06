O desfile das equipas de futebol e basquetebol do Girona para comemorar as subidas das duas equipas ao principal campeonato das duas modalidades, na segunda-feira, não terminou em tragédia graças a uma ação decisiva do futebolista Arnau Martínez, que salvou a fotógrafa do clube, Nuria Marguí, de uma queda do topo do autocarro panorâmico.

Marguí captava imagens da festa dos atletas quando, a dada altura, o veículo passou por uma zona de árvores. A fotógrafa não conseguiu afastar-se, esbarrou em alguns ramos e escorregou para trás, tendo ficado praticamente suspensa da parte de fora do autocarro, apenas com a mão esquerda agarrada no corrimão e a força dos pés a evitarem uma queda certa na estrada, de costas.

Arnau, que foi um dos heróis do Girona ante o Tenerife, ao marcar o golo final da vitória por 3-1 na segunda mão da final do play-off, estava perto, apercebeu-se de imediato da situação e puxou Marguí de novo para dentro do topo do autocarro. De seguida, outros atletas ajudaram Marguí, enquanto o autocarro parou para que tudo retomasse a normalidade nos festejos.

Na terça-feira, Marguí partilhou o plano do momento em que filmava os festejos e em que quase caía.

«Por fim, isto de procurar a fotografia perfeita está fora das minhas mãos, mas tudo bem», escreveu, na rede social Instagram, agradecendo aos atletas que a ajudaram a reentrar no autocarro.