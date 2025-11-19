A 16.ª edição dos Globe Soccer Awards, marcada para 28 de dezembro no Dubai, já tem os nomeados anunciados, mas a lista de jurados conta com algumas situações insólitas.

Entre as personalidades chamadas a escolher os vencedores continua a constar o nome de Jorge Nuno Pinto da Costa, antigo presidente do FC Porto, que morreu em fevereiro deste ano.

Apesar de a organização ter atualizado as listas de candidatos, onde figuram Sporting, Cristiano Ronaldo, entre outras personalidades ligadas a Portugal, o mesmo não aconteceu com o painel de jurados.

Para além desta presença inexplicável, a composição do júri inclui ainda duas situações insólitas: Deco, nomeado para melhor diretor desportivo, e Alexia Putellas, candidata a melhor jogadora, fazem também parte do grupo que irá decidir os prémios.