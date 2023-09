Se pensarmos numa imagem que inclua uma bola chutada para a bancada e copos, a primeira coisa que imaginamos é… um acidente.

Quem nunca viu – e sorriu com isso! - aquelas compilações de remates que acabam a bater em alguém por detrás de uma baliza?

Mas não é este o caso.

A Bundesliga partilhou um vídeo que até parece mentira.

Nele vemos Gnabry no relvado com uma bola ao fundo… e uma pilha de copos na bancada. E de repente a bola chutada pelo internacional alemão tira apenas o copo do topo da pilha.

Gnabry tem mesmo toda aquela precisão, ou há aqui uma montagem?

.